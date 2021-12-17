Многодетная семья из Балашихи улучшила свои жилищные условия по программе «Жилище»

Многодетная семья из Балашихи улучшила свои условия благодаря областной государственной программе «Жилище». С покупкой дома супругов поздравил глава городского округа Сергей Юров.

У Петра и Екатерины Шартнер восемь детей, четверо из которых — школьники. Старшему сыну 17 лет, младшему — семь месяцев. Программа «Жилище» позволила семье приобрести двухэтажный дом с мансардой. Сейчас Шартнеры живут вдесятером в трешке с родителями.

«Все получилось благодаря подпрограмме „Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей“. Основные требования для участия: проживание в Московской области не менее пяти лет, количество детей — не менее семи либо одновременно рожденных тройняшек. Семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Новое жилье можно приобрести только в Подмосковье. Если все условия соблюдены, нужно обратиться в управление по жилищным вопросам администрации Балашихи», — пояснил начальник управления по жилищным вопросам администрации Балашихи Гоча Чкония.

Сумму на покупку нового жилья многодетной семье выделили из регионального и муниципального бюджетов. Чтобы приобрести большой дом, Шарнеры добавили к выплатам материнский капитал и собственные сбережения. Сейчас они уже подготавливают к заселению свой новый дом в Ногинском городском округе.

«По этому сертификату можно было выбрать любое жилье в Московской области. Сразу хотели именно дом, потому что семья большая, дети все время сидят в квартире. Бывает, что шумят и соседи недовольны. А тут и дом, и участок — несравнимо с квартирой. Дом уже был с отделкой, прежний хозяин жил около 10 лет, поэтому дом был уже готовый. Они нам оставили и мебель всю, и технику», — рассказ Петр Шартнер.

К Новому году многодетная семья, помимо помощи с улучшением жилищных условий, получила и подарки. Шартнерам во время встречи с главой Балашихи вручили бытовую технику, сладкие наборы и главный символ праздника — живую елку.

Всего в этом году свои жилищные условия улучшили четыре балашихинские семьи. Такую возможность они получили благодаря областной государственной программе «Жилище».