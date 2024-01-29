Подмосковье 29 января 2024, 13:38 Многодетная семья Чураковых из Лобни получила орден «Родительская слава» Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Владимир и Марина Чураковы из Лобни воспитывают 11 детей. На открытии Года семьи в Подмосковье губернатор Андрей Воробьев вручил им орден «Родительская слава».

Чураковы ведут активный образ жизни: сплавляются на байдарках и ходят в походы. Любовь к спорту взрослые стараются привить и детям, которые занимаются дзюдо и фитнес-аэробикой.

Реклама

Владимир занимается поиском останков пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны в составе отряда «Ровесники». Марина руководит Центром помощи многодетным семьям в Лобне. Ранее в 2016 году она получила знак «Материнская слава».

Сегодня в Лобне более 1200 многодетных семей. Им предоставляют семь федеральных и 17 региональных мер поддержки. Подробнее можно узнать по ссылке. Например, многодетные семьи могут бесплатно получить наборы канцелярских принадлежностей и рюкзаки в рамках акции «Собери ребенка в школу», а также ежегодную материальную помощь от муниципалитета в размере 10 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».