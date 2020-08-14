14 августа 2020, 20:10
Многодетная мать устроила проверку дорожникам в Подмосковье
Многодетная мать из поселка Горки Ленинские много лет подряд была недовольна участком Каширского шоссе, по которому ей приходилось ездить каждый день. Терпение лопнуло — проголосовала за ремонт на портале «Добродел», попросила друзей присоединиться, а теперь, когда ремонт уже вовсю идет — решила проверить, как работают дорожники и не прохудится ли новая дорога уже к следующему сезону.
Ответственный за ремонт заверил, что гарантийный срок — 5 лет, а с учетом новых технологий — все семь. Ремонт будет завершен в течение недели.
«С учетом того, что здесь применена щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, реальный срок эксплуатации будет 7 лет», — сказал начальник РУАД № 4 ГБУ «Мосавтодор» Игорь Мясоедов.
Протяженность отремонтированного участка от деревни Апаринки до деревни Ям составит 10 километров.
Всего в Подмосковье по итогам голосования жителей на портале «Добродел» отремонтируют 386 дорог протяженностью более 500 километров. На сегодняшний день уже завершены работы на 90% дорог.