Многодетная мать устроила проверку дорожникам в Подмосковье

Источник фото: телеканал «360»

Ответственный за ремонт заверил, что гарантийный срок — 5 лет, а с учетом новых технологий — все семь. Ремонт будет завершен в течение недели.

Источник фото: телеканал «360»

«С учетом того, что здесь применена щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, реальный срок эксплуатации будет 7 лет», — сказал начальник РУАД № 4 ГБУ «Мосавтодор» Игорь Мясоедов.

Источник фото: телеканал «360»

Протяженность отремонтированного участка от деревни Апаринки до деревни Ям составит 10 километров.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Подмосковье по итогам голосования жителей на портале «Добродел» отремонтируют 386 дорог протяженностью более 500 километров. На сегодняшний день уже завершены работы на 90% дорог.