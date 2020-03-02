Многодетная мать спасла мужчину из огня в Егорьевске

В Егорьевске многодетная мать Ольга Ратникова вынесла из пожара мужчину. Она услышала крики и сразу бросилась на помощь.

Ольга рассказала, что шла на голос мужчины и аккуратно пробиралась по неустойчивым доскам, через мусор.

Хрупкой женщине удалось вынести на себе из пожара рослого мужчину. Ольга вспоминает, что в тот день гуляла с сыном и собакой и заметила дым в соседнем доме.

«Огонь был в комнате и доносился сюда в терраску, на кухню», — рассказала Ольга Ратникова.

Мужчина, который был в горящем доме, выбраться сам не мог. Его на носилках эвакуировали пожарные вместе с врачами скорой помощи. До их приезда Ольга сделала самое главное: вытащила пострадавшего из очага в безопасное место.

«Мама была смелой, подошла, взяла его за руки и потащила», — вспоминает Даниил Ратников, сын Ольги.

Ольга — мать троих детей, работает медсестрой. Старший сын Даня вызывал службу спасения. Говорит, не хотел пускать маму в огонь. Но она маленькой хитростью усыпила его бдительность — отправила за помощью. А сама ринулась в горящий дом.

«Когда туда шла нестрашно было, нет, потом страшно было. Страшно было, что начали лопаться стёкла. Только тогда осознала, что это страшно», — отметила Ольга.

А вот Кирилл, средний сын Ольги, сразу понял, какая опасность может грозить маме.

«Страшно было потерять ее. За маму я очень сильно переживал. Мы сидим с сестрой вдвоем. Думаю, куда это они побежали. А потом услышал про пожар. И думаю, не случилось бы с ними чего-нибудь. Очень страшно, переживал за маму», — сказал Кирилл Ратников, сын Ольги.

Но дети Ольги все как один повторяют, мамин подвиг — это пример для подражания. Сами без тени сомнения пошли бы в огонь на выручку кому угодно.

Разделяют и скромную мамину позицию — свой подвиг не афишировать. На работе о ее поступке узнали совершенно случайно. И сразу решили — нужно за такое наградить.

«Будем ходатайствовать о поощрении ее в максимальной степени. Будем добиваться, чтобы и огласку получила максимально, потому что это общественное деяние наравне с подвигом», — заявил Алексей Кукушкин, заместитель начальника ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по Московской области.

Уже три года Ольга на службе в медицинской части Егорьевского СИЗО. До этого была медсестрой в детской поликлинике. Говорит, сложнее всего было привыкнуть к форменной одежде. И скромно добавляет — главное, это выдержка. Найти подход к каждому пациенту. Даже самому непростому.

«Самое сложное терпение, наверное, потому что люди все-таки разные. И судьбы у них разные. Поэтому терпение, держать себя в руках. Самое сложное», — уточнила Ольга.

Свой поступок женщина геройским не считает. И этим еще больше вызывает уважение среди коллег и близких. Говорит, не она первая спасает чью-то жизнь. И в этом права. Недавно другая многодетная мать из Подмосковья на глазах у прохожих вплавь спасла тонущую в ледяной воде собаку.

Алина из Мытищ и Ольга из Егорьевска внезапную популярность не признают. Но мы считаем, что люди должны знать о таких героинях из Подмосковья.