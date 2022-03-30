Многодетная мать родила восьмого ребенка в Дубненской больнице

Жительница Дубны в восьмой раз стала мамой. Появиться на свет ее сыну помогли врачи акушерского стационара Дубненской городской больницы. Мальчика назвали Евгением.

Теперь в многодетной семье подрастают четыре девочки и четыре мальчика. Трое детей родились в Дубне.

«Вставая на учет в нашей больнице на ранних сроках, будущие мамы получают персональное сопровождение беременности нашими высококвалифицированными врачами. И этот же врач, наблюдавший женщину на протяжении всего срока, будет принимать роды. Бесплатно, по полису ОМС любого региона», — рассказал главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

В медучреждении нет проблем с современным оборудованием. Родителей с новорожденными размещают в индивидуальных боксах. Есть условия и для проведения партнерских родов.

Для консультации будущих родителей в Московской области ранее был создан единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье».

Операторы могут предоставить информацию о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, справку о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и этой комплексной услуге.

По телефону 8 (800) 550-30-03 можно записаться на прием к врачу. Кол-центр работает ежедневно, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.