Многодетная мать родила шестерых детей у одного и того же врача в Мытищах

Жительница Подмосковья в шестой раз стала мамой в перинатальном центре Мытищинской ГКБ. В 2007 году Екатерина оказалась здесь впервые и осталась верна одному роддому и даже одному акушеру.

Источник фото: телеканал «360»

Почти 4 килограмма и 53 сантиметра — Екатерина рожала шестого сама с полной уверенностью в своих силах и поддержке врачей.

«Слава богу, все хорошо. В патологии полежал немножко заранее, потому что по срокам немного перехаживаю всегда», — поделилась Екатерина.

Источник фото: телеканал «360»

Врач Татьяна Викторовна помнит всех родившихся у Екатерины детей — четыре мальчика, одна девочка, шестой — тоже мальчик, назвали Павлом.

«Уже знаешь нюансы каждой женщины, на что обратить внимание. И поэтому слава богу, что такие исходы. Все счастливы — и родители, и здоровый малыш — это самое главное и для врача, и для родителя», — отметила зав. родовым отделением перинатального центра ГБУЗ МО «Мытищинская ГКБ» Татьяна Верстат.

Источник фото: телеканал «360»

Пока Екатерина собирает Пашу домой, за ними уже приехала целая делегация. Все дети в сборе — каждый родился здесь, в этих стенах. Папа Андрей сюда приходит практически как к себе домой.

«Я всегда делаю фотографию, где у меня с каждым разом все больше, больше и больше детей», — поделился папа новорожденного Андрей.

Источник фото: телеканал «360»

Если кто-то думает, что это чувство счастья притупляется от количества детей, он совершенно неправ. Тому человеку нужно просто попробовать двигаться по этому пути — и каждый раз это, как в первый раз Андрей многодетный папа

Сейчас в роддоме Мытищ поток стандартный, несмотря на пандемию. Январь по показателям уже превысил первый месяц прошлого года — на свет появилось около 200 тысяч малышей.