Подмосковье 02 февраля 2024, 11:07 Многодетная мать из Звенигорода Ульяна Кузнецова создала семейный театр теней Многодетная мама Ульяна Кузнецова создала первый в Подмосковье семейный театр теней.Хавива Фонина

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Ульяна Кузнецова — режиссер и сценарист своего собственного театра теней. В репертуаре задействована вся семья жительницы Звенигорода.

Сценарии Ульяна пишет на основе книг «Сказки народов России». Она профессиональная художница, поэтому декорации для семейного театра теней тоже делает сама, а дети помогают.

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Старшая дочь Мирослава учится в музыкальной школе Звенигорода, играет на домре и участвует в создании звукового сопровождения для постановок. Младшая дочь Дарья поет в народном хоре, поэтому в спектаклях звучат песни в живом исполнении. Самому младшему — Ярославу — еще только четыре года. Парень пока не выходит на сцену, но уже гастролирует по Звенигороду вместе с мамой и сестрами.

Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина

Первый спектакль семейного театра теней под названием «Медовая борода» показали в городской библиотеке Звенигорода.

«Это сказки, которые рассказывали наши бабушки своим внукам возле русской печки», — рассказала Ульяна Кузнецова.

Семейному театру чуть больше года, но в его репертуаре уже шесть постановок. Коллектив гастролирует по Подмосковью, а в планах — показать своим детям-артистам всю Россию.

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