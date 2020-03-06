    06 марта 2020, 20:32

    Многодетная мать из Подольска 14 лет спасает жизни. Как хрупкая женщина справляется с работой в МЧС?

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Майя Рыженкова

    Надежда Голова из Подольска — мать четверых детей, спасатель и красивая женщина. В профессию она пришла «по любви». Муж Надежды работал водителем в пожарной части. Своими рассказами о работе буквально заворожил супругу.
    Многодетная мать из Подольска 14 лет спасает жизни. Как хрупкая женщина справляется с работой в МЧС?

    «Очень много рассказывал хорошего, интересного. Это такая профессия, с одной стороны, ответственная, с другой стороны, ты чувствуешь такое удовлетворение, когда спасешь, помогаешь», — рассказала Надежда.

    Часто Надежда помогает не только пожар потушить, но и берет на себя роль психолога.

    «Иногда человеку нужен даже совет или нужно его успокоить. Даже своим голосом успокоить», — отметила женщина.

    Во время очередного вызова муж Надежды погиб. Поэтому ответственность за собственную семью пришлось брать в свои руки.

    «Приезжаем, выходит врач и говорит: „Все, мы боролись 40 минут, спасали“. Понимаете я, как говорят, уплыла. У меня вот просто все потемнело все. Пасмурный был день. Небо стало темное», — вспоминает Надежда.

    Жизненные трудности сделали ее еще сильнее. Главный смысл жизни Надежды по-прежнему семья — у нее четверо детей.

    В мечтах у женщины поехать с детьми на море и хотя бы на несколько дней забыть о волнениях и переживаниях за других людей.