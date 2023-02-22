Подмосковье 22 февраля 2023, 10:23 Многодетная мать из Клина выиграла на конкурсе стартапов от Мининвеста Подмосковья

Читать 360tv в

Жительница Клина Елена Орлова выиграла на конкурсе стартапов от Министерства инвестиций Московской области. В декабре прошлого года она открыла единственную в округе инклюзивную детскую комнату «Малышариум». Победа в конкурсе позволила предпринимательнице начать сотрудничать с бизнес-наставником.

«Малышариум» — это игровое пространство для детей от шести месяцев до пяти лет с особенностями здоровья. В центре есть сухой бассейн с фасолью, позволяющий развивать мелкую моторику, тренажер с песком полезен для стоп, а игровой подиум стимулирует детей к ходьбе. Всего комната насчитывает более 30 развивающих элементов. За пару месяцев в базу «Малышариума» внесли 120 детей.

Реклама

Предпринимательница воспитывает троих детей — девочку и двух мальчиков. У четырехлетнего Макара моторное нарушение двигательных навыков, у Риты — в три года задержка речевого развития и аутистические черты. Младший сын Сережа в год и семь месяцев растет обычным ребенком.

Реклама

«На пятый год декрета мне очень захотелось, чтобы мои дети общались со сверстниками, и я хотела задружиться с другими мамами. Такого места в Клину нет, поэтому открыла свой проект „Малышариум“, — поделилась Елена Орлова.

Елена планирует открыть еще несколько инклюзивных комнат в ближайших городах, а через несколько лет — сделать бизнес франшизным.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».