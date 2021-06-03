«Многие журналисты ставят эксперименты на себе». Звягина рассказала о развитии СМИ в Подмосковье

Министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина пообщалась с «360» на полях ПМЭФ. В интервью она рассказала, как зародилась идея журналистской премии «Медиана» и как развивается работа СМИ в регионе.

По словам Звягиной, идея учредить губернаторскую премию «Медиана» для журналистов появилась очень просто.

«Профессия журналиста востребована, она очень непростая, требует очень много усилий. Пул наш всегда с нами: и в снег, и в дождь. Мы решили, что, конечно, этих людей нужно наградить. Они не заслуживают, чтобы на них не обращали внимания», — объяснила она.

На премию было подано 500 работ. Министр отметила, что хотя это не так много, для первой премии это все же достойный результат. Цель премии — чтобы уровень информационных материалов рос из года в год. В правительстве Подмосковья рассчитывают, что в следующем году работ будет больше.

На идею премии повлияла пандемия. Было много работ на тему пандемии. Звягина отметила, что премию за репортаж из красной зоны получила журналистка «360» Люся Александрова. Награду ей вручил Алексей Венедиктов.

«Много было работ про пандемии, но это был такой год. Мы не могли обойти эту тему, она актуальна как никакая другая. Второе место у нас заняли работы про туризм. Московская область славится своим туризмом. Много мест, которые можно посетить», — сказала Звягина.

Министр рассказала, что сама в прошлом работала на телеканале и по себе знает, что такое профессия журналиста. Любому журналисту хочется, чтобы его репортаж понравился и был лучшим. И ей тоже всегда было важно все разузнать и красиво подать материал.

Чтобы сделать интересный репортаж, журналист сам должен погрузиться в тему, считает Звягина.

«Безусловно, если ты берешь актуальную тему, как по Станиславскому, ты должен погрузиться в эту тему, полюбить и проверить сам лично. Многие журналисты ставят эксперименты на себе», — отметила она.

Премия «Медиана» будет вручаться ежегодно. Подавать заявки можно будет с 1 ноября. В этом никого не ограничивают — кандидатами могут стать как федеральные СМИ, так и региональные. И даже блогеры. Главное, чтобы материал был связан с Московской областью. Звягина не исключила, что на премию заявятся и иностранные коллеги, ведь Подмосковье многим интересно и за рубежом. Это будет способствовать развитию туризма.

«У нас было 15 номинаций. Но были уже в этом году несколько специальных номинаций. Первая специальная номинация была от Союза журналистов России. Они выбрали свой материал. Мы очень гордимся, что все номинации были вручены СМИ Московской области. И три номинации вручила „Викимедиа.ру“. Мы гордимся, что Википедия наш партнер. Она наградила в своей номинации областные СМИ», — рассказала Звягина.

В Московской области большое количество СМИ. Своя газета есть в каждом муниципалитете. Но сейчас они шагнули в интернет. Но в регионе дорожат традициями. И все местные издания остались с прежними названиями, объяснила министр.

«Они уже не просто газеты, они информагентства, это большие мультимедийные издания. Помимо печатной газеты есть современные сайты, все социальные сети, Telegram-каналы. Некоторые даже пошли в TikTok. Почти при каждом агентстве есть школа юного журналиста. Эти молодые ребята, которые учатся при информационных агентствах, они работают в TikTok и популяризируют местный контент, какие-то достопримечательности», — подчеркнула она.

Школа юного журналиста позволяет многим ребятам начать свой путь в профессии. Звягина вспомнила, что когда она сама поступала на журналиста, первым условием было принести три своих публикации.

«Я думала, где я, десятиклассница, смогу напечататься или принести сюжет. Безусловно, я прошла этот путь. А сейчас понимаю, что надо ребятам помочь», — сказала она.

Звягина рассказала и о системе «Инцидент», который изначально был проектом Московской области, а сейчас уже применяется и в других регионах.

«Мы первые начали работать с системой, работаем в ней уже четыре года. Оперативная система, которая мониторит обращения жителей в социальных сетях. Она находит их, пересылает модераторам, и отправляет ответ обратно», — объяснила министр.

Главное отличие от системы «Добродел» состоит в том, что людям не нужно где-то специально регистрироваться, чтобы оставить жалобу. Любой человек может просто написать свою жалобу на личной странице или странице муниципалитета.

«Если в 2017 году мы получили 15 тысяч обращений и дали на них ответы, то в 2020 получили около 300 тысяч. Почувствуйте разницу — увеличение в 19 раз. Это говорит, что система показала себя в действии. Люди начали ей доверять. Это оперативность, это цифровизация, это обратная связь», — отметила Звягина.