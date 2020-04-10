Многие резиденты ОЭЗ «Дубна» переориентировали производство для борьбы с коронавирусом

«Восемь резидентов особой экономической зоны „Дубна“, реализующие на ее территории проекты в сфере био- и медицинских технологий, уже сегодня выпускают необходимую для профилактики и борьбы с коронавирусом продукцию. Они активно наращивают производственные мощности и запускают новые исследования и разработки в этой сфере. Эта продукция уже поступает в медучреждения Московской области и объемы поставок, как и перечень этих товаров, увеличатся в самое ближайшее время», — сообщил Вадим Хромов.

Компания «ВестМедГрупп» занимается производством консолей для медицинского газоснабжения. Они необходимы при оснащении палат и реанимационных блоков, в том числе для обеспечения жизнедеятельности пациентов, заболевших Covid-19. В марте с компанией был заключен договор на аренду дополнительных производственных площадей в новом Инновационно-технологическом центре, где также будет организовано дополнительное производство необходимого оборудования. Сегодня все силы специалистов «ВестМедГрупп» направлены на оперативное дооснащение медицинскими консолями клиник в Москве.

На фармацевтическом заводе «ПСК Фарма» производят антибиотик, который используется при возникновении осложнений лечения Covid-19, а также лекарства против астмы, применяемые медиками в качестве сопутствующих при лечении коронавируса Covid-19. Сегодня специалисты компании активизировали деятельность по разработке противовирусных препаратов нового поколения.

Компании «Гранат Био Тех» и «Эйлитон», производящие системы для взятия, хранения и транспортировки биоматериалов, разрабатывают пробирки со специальной средой для транспортировки биоматериалов для тестирования на Covid-19. В настоящее время оба коллектива прилагают максимум усилий для оперативного решения этой задачи.

Еще два резидента ОЭЗ — компании «Полекс Бьюти» и «Биофармлаб» в срочном порядке переориентируют собственные производства косметических средств на выпуск антисептиков. Уже через 1-2 недели они намерены приступить к выпуску дезинфицирующих средств.

Компания «ЕЛС-МЕД» разрабатывает диагностическое оборудование и готова запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас оборудование проходит регистрацию. А проект «МЕДИПАЛТЕХ», который предусматривает создание инновационных наборов реагентов для дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний, в данный момент ведет контрактное производство тестов для определения Covid-19.

Резиденты ОЭЗ «Дубна», относящиеся к предприятиям первоочередного жизнеобеспечения населения, продолжают свою полноценную работу в условиях карантина. На них усилены меры по дезинфекции, сотрудникам ежедневно измеряют температуру, компании сохраняют, а некоторые даже увеличивают штат сотрудников.