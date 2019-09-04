«Мне здесь больше нравится гулять». Новый игровой комплекс для детей открылся в Клину

Детских игровых площадок в городском округе Клин стало больше. На улице Чайковского у дома № 66 открылся новый игровой комплекс для детей от четырех до 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Еще неделю назад супруги Немчиновы с сыном Семеном гуляли исключительно в микрорайоне Новый Клин. Мальчику очень нравилось играть там в детском городке. Но теперь через дорогу идти не нужно — игровой комплекс установили у дома. «Мне здесь больше нравится гулять, а еще бегать, лазить и кататься на горках разных», — признался мальчик. Родители Семена тоже довольны.

«Хорошая площадка — весело, нравится ребенку. Теперь каждый день будем сюда приходить», — пообещал отец Семена Максим Немчинов. А мама Анна Немчинова, в первую очередь, обратила внимание на безопасность: «Покрытие достаточно мягкое. Отлично все, удобно. Оборудовано все достойно и материалы современные. Приятно, здорово. Спасибо городу!»

Источник фото: администрация городского округа Клин

Такой островок детства во дворе домов по улице Чайковского и Клинской местные ждали не один год. «Мне очень нравится площадка, потому что она яркая, цветная, уютная. Здесь много места, очень хорошо. Не сравнить со старыми площадками. У нас были, помните, какие — железные, скажем так, опасные. А сейчас смотрю — все здесь безопасно: качели безопасные и горка безопасная», — отметила местная жительница Виолетта.

В этом году по программе губернатора на территории муниципалитета смонтировано три суперсовременных игровых комплекса. Площадку на Чайковского, 66 открывают первой.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Заместитель руководителя Управления по вопросам ЖКХ администрации городского округа Клин Марина Белехова подчеркнула, что площадка современная, многофункциональная и отвечает всем требованиям безопасности.

«Особенность в том, что песочный дворик выделен отдельно, чтобы не портить резиновое покрытие. Площадка на гарантийном обслуживании. Подрядчик готов устранять неполадки. Хотя глава округа выразила общую надежду, что жители будут бережно обращаться со всеми элементами и комплексом в целом», — сказала Марина Белехова.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Глава Клина Алена Сокольская сделала особый акцент на том, что бережно относиться к городскому имуществу надо учить с детства. «Мы должны беречь то, что делается для нас с вами. Только в этом случае мы будем жить в современном, комфортном, интересном городе. Нужно учить этому детей с самого раннего детства», — пояснила Алена Сокольская.

Сдерживающим фактором для хулиганов станут видеокамеры — детский городок возьмут под наблюдение. Кроме того, будет проведено дополнительное освещение. А в ближайших планах — по соседству оборудовать спортивную площадку, ведь во дворе домов по клинской улице Чайковской идет комплексное благоустройство.