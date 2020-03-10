«Мне не приходилось разнимать режиссера и композитора». Запись музыки к «Подольским курсантам» завершают на «Мосфильме»

Десятки раритетных танков, сотни актеров и тонны пиротехники. В трейлере «Подольских курсантов», по закону жанра, собраны самые значимые и динамичные сцены из фильма. За насыщенной картинкой следует не менее плотный по содержанию звуковой ряд. И это волшебство творят, как правило, без камер.

За цельность коллективного музыкального разума отвечает композитор, он же дирижер, он же — четырехкратный лауреат «Золотого орла» Юрий Потеенко. Тема войны затронула и его семью. Поэтому в музыке Потеенко, помимо нот, есть и личные переживания автора.

«Я человек старшего поколения, я ближе к этим событиям, чем нынешнее поколение молодежи, поэтому эта тема вызывает у меня еще и свои эмоции», — рассказывает композитор фильма «Подольские курсанты» Юрий Потеенко.

Источник фото: телеканал «360»

У многих любителей кино возникнет вопрос: почему финальные партии пишутся практически за месяц до главной премьеры? Здесь, как оказалось, не обошлось без творческого конфликта. Но эта эмоциональная встряска, как считают продюсеры, фильму и его качеству — только на руку.

«Мне, конечно, не приходилось разнимать режиссера и композитора, но порой иногда думалось, что придется. С другой стороны, между ними всегда был я и буду. А это значит, что все подумают, как правильно сделать — и я решу», — рассказывает продюсер картины «Подольские курсанты» Игорь Угольников.

Юмором, а вместе с ним — и жизнью, пропитаны не только реплики продюсера Игоря Угольникова, но и сам фильм. Создатели настаивают: этот фильм не столько про смерть и войну.

«Этот фильм вроде и о войне, но на самом деле — и о любви. Не про войнушку, где все стреляют и убивают, а про любовь на фоне войны. Это фильм о молодых ребятах, и я думаю, что он — для молодых», — отметил режиссер фильма «Подольские курсанты» Вадим Шмелев.

Удалось ли музыке передать основное настроение фильма, зрители узнают на премьере, которая состоится 4-го мая.