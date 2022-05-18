«Мне хватит на 3 месяца». Подмосковье сделало «Доброе дело» для одинокой бабушки из ДНР

В самом обстреливаемом жилом районе ДНР раздали гуманитарную помощь для малоимущих, собранную в Подмосковье в рамках акции «Доброе дело». Одной из получательниц стала пожилая жительница Вера Нестерук. Женщина рассказала «360», что ей доставили «химию и продукты».

«Масло, макароны, сахар, рис, чай», — перечислила Вера Михайловна, разгружая пакет.

Бабушка призналась, что она «очень экономная», поэтому запасов хватит месяца на три.

«Я по капельке ем, потому что завтра не будет что кушать. Я очень болею. Моя пенсия уходит на аптеку и бытовые услуги. Очень дорого все», — в слезах рассказала она.

На вопрос о том, часто ли происходят обстрелы, Вера Нестерук ответила, что «все время».

«Страшно, каждый день и каждую ночь бьют — когда они уже насытятся? Зачем такая старость мне?» — вопросила она.

Вера Нестерук добавила, что «уже не может жить здесь одна, как в камере-одиночке».

Накануне в ЛДНР отправили еще две фуры и автоцистерну в рамках «Доброго дела». Акция, одобренная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, расширяется: сначала сбор гумпомощи для Донбасса велся только в семьях и пунктах приема, теперь стали активно помогать предприниматели.

В Московской области работают 130 волонтерских пунктов. Узнать адрес ближайшего из них и уточнить, какая помощь нужна именно сейчас, можно на сайте volontermo.ru.