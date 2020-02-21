«Мне хочется помогать людям». Один день из жизни участкового в Химках

Съемочная группа «360» провела один день с химкинским участковым. Михаил Романов служит участковым в Химках уже 11 лет. Так ли опасна и трудна жизнь полицейского — расскажет «360».

Самое начало рабочего дня. Корреспондент «360» на приеме у участкового. Но не с жалобами, а со съемочной группой. Михаил Викторович Романов показывает кипу бумаг — это объем выполнения материалов на сегодняшний день. Часть рабочего дня участкового уходит на бумажную работу.

«А я-то, наивная, думала, мы сейчас как возьмем, как расследуем все самые сложные дела. Но мне и бумажки не доверили, пришлось просто наблюдать», — рассказала корреспондент «360» Сабина Салимова.

Источник фото: телеканал «360»

Опасна ли служба — пока не понятно, а вот то, что трудна — это точно. Столько бумажек нужно заполнить. Спустя почти два часа бюрократические пытки закончены, участковый отправляется на обход территории. Участковый обязан не только разрешать возникающие конфликты, но и делать все, чтобы они не повторялись.

Участковый посетил квартиру неблагополучной многодетной семьи и поинтересовался, когда они смогут сделать ремонт. Жильцы пообещали отремонтировать квартиру летом.

Источник фото: телеканал «360»

Михаил Романов отвечает за 20 многоквартирных домов микрорайона «Левобережный». Это и жители, и местный бизнес, и, вообще, любой, кто окажется в районе улицы Зеленая. Участковый побывал и в продуктовом магазине.

«Также у вас медкнижечка должна быть. И табачную продукцию, пожалуйста, закройте, чтоб она не была на виду», — сказал Михаил Романов, участковый.

Источник фото: телеканал «360»

Михаил Романов рассказал, что в работе полицейского встречаются реально опасные случаи.

«У меня находилось обращение жительницы, что семейный скандал, что муж нанес телесные повреждения супруге. Вышел на адрес, пришел, муж находился в состоянии алкогольного опьянения, в агрессивном состоянии. Он с кухни достал нож и пытался напасть», — рассказал Михаил Романов, участковый.

Но такие случаи происходят не часто, рассказывает Михаил Викторович. Он с уверенностью говорит: знаю здесь всех. Еще бы, 11 лет на посту.

Источник фото: телеканал «360»

«Потому что моя семья, практически вся — военные. Военнослужащие. И, видимо, мне тоже хочется помогать людям. Мне очень приятно им помогать. Поэтому я выбрал данную работу», — сказал Михаил Романов, участковый.

Жителям этой части Химок, можно сказать, повезло с участковым, который, действительно, любит и ответственно относится к своей работе.