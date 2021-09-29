Почти 23 млн рублей выделят на покупку книг для библиотек Подмосковья в 2021 году

Подмосковные библиотеки обновят свой книжный фонд в этом году. По распоряжению правительства России им выделят около 22,5 миллиона рублей. На полках появится еще больше энциклопедий, справочников, классических и современных произведений, словарей.

Источник фото: Минкультуры Подмосковья

Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья. В ведомстве уточнили, что деньги выделят из резервного фонда правительства России.

Библиотеки получат издания, выпущенные в период с 2019 по 2021 год, среди которых биографические, научно-популярные труды и не только.

Тренды в развитии библиотек

В Минкультуры отметили, что сегодня библиотечная отрасль Подмосковья осваивает четыре основных тренда.

Это цифровизация, обеспечение сохранности фондов, новые форматы работы, создание современных пространств.

Источник фото: Минкультуры Подмосковья

В результате за первое полугодие библиотеки Московской области посетили не менее шести миллионов человек Минкультуры Подмосковья.

И почти полмиллиона человек стали читателями впервые. За этот год в библиотеках провели около 160 тысяч мероприятий, что в три раза больше, чем в прошлые годы.