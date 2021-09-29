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    29 сентября 2021, 09:59

    Почти 23 млн рублей выделят на покупку книг для библиотек Подмосковья в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные библиотеки обновят свой книжный фонд в этом году. По распоряжению правительства России им выделят около 22,5 миллиона рублей. На полках появится еще больше энциклопедий, справочников, классических и современных произведений, словарей.

    Почти 23 млн рублей выделят на покупку книг для библиотек Подмосковья в 2021 году | Изображение 1Источник фото: Минкультуры Подмосковья

    Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья. В ведомстве уточнили, что деньги выделят из резервного фонда правительства России.

    Библиотеки получат издания, выпущенные в период с 2019 по 2021 год, среди которых биографические, научно-популярные труды и не только.

    Тренды в развитии библиотек

    В Минкультуры отметили, что сегодня библиотечная отрасль Подмосковья осваивает четыре основных тренда.

    Это цифровизация, обеспечение сохранности фондов, новые форматы работы, создание современных пространств.

    Почти 23 млн рублей выделят на покупку книг для библиотек Подмосковья в 2021 году | Изображение 2Источник фото: Минкультуры Подмосковья

    В результате за первое полугодие библиотеки Московской области посетили не менее шести миллионов человек

    Минкультуры Подмосковья.

    И почти полмиллиона человек стали читателями впервые. За этот год в библиотеках провели около 160 тысяч мероприятий, что в три раза больше, чем в прошлые годы.