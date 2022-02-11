Младшие медсестры Коломенского перинатального центра прекратили голодовку. Об этом на своей странице в соцсети объявила младшая медсестра Наталья Трухина, которая первой начала акцию.

Трухина заявила, что она и еще одна младшая медсестра Иоланта Русоцкая, участвующие в голодовке, прекращают ее. После заявлений о голодовке Минздрав Московской области начал проверку в медучреждении.

По словам Трухиной, «по некоторым направлениям уже приняты меры о снятии с младшего медперсонала дополнительной нагрузки, а отдельные члены комиссии сообщали нам, что планируется закрепление должностей младшего медперсонала за конкретными отделениями».

Несколько младших медсестер Коломенского перинатального центра объявили голодовку в январе из-за недовольства условиями труда. О голодовке сотрудниц главврач перинатального центра Татьяна Шаврак узнала из письма от независимого профсоюза «Действия». Сами медсестры ничего ей не сказали и отказывались от диалога, перенаправляя все вопросы в профсоюз. Первой голодовку объявила младшая медсестра Наталья Трухина, которую в «Действии» называли председателем профкома.