Младенца весом 950 граммов спасли в Наро-Фоминске. Он не мог сам дышать и есть

Врачи из Наро-Фоминска выходили младенца весом 950 граммов. Коля появился на свет раньше срока. В роддом его мама попала зимой, а выйти смогла только сейчас — уже весной. Почти три месяца врачи боролись за жизнь ее сына.

Источник фото: телеканал «360»

Марию Нохину положили на сохранение в перинатальный центр Наро-Фоминска. После родов ее сын попал в реанимацию, а потом еще 1,5 месяца провел в отделении патологии новорожденных.

Он появился на 26-й неделе, а если точнее — 25 недель и шесть дней. Неожиданно произошло. Беременность протекала без осложнений, но в один момент… церебральная недостаточность, и я попала сюда Мария Нохина.

В России ежегодно рождаются по 100 тысяч недоношенных детей. По словам врачей, причиной этого может быть нездоровый образ жизни, но иногда предпосылок нет.

Десять лет назад Колю посчитали бы выкидышем, а современные технологии дают шансы выжить любому ребенку. Даже весом 500 граммов и меньше.

Источник фото: телеканал «360»

«Также у нас в отделении лежит ребенок, который родился весом 480 граммов. Это девочка, она находится сейчас на искусственной вентиляции легких. Конечно, для лечения таких детей требуется длительное время, но у нас есть все необходимое оборудование и технологии, которые мы применяем», — подчеркнул заведующий отделением реанимации новорожденных Сергей Пряхин.

Сначала Коля не мог сам даже дышать и есть, а после перевода из реанимации ему делали операцию на глаза и переливание крови.

Сейчас он весит более двух килограммов. Первый год необходимо регулярно наблюдаться у врачей, но Колю вместе с его мамой уже выписали домой, где их ждут папа, дедушка и старший брат.