Подмосковье 17 апреля 2024, 17:49 Младенца с пороком развития успешно прооперировали в МОЦОМД АРХИВ / МОЦОМД

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Врачи отделения хирургии новорожденных МОЦОМД провели высокотехнологичную операцию двухмесячному ребенку с врожденным пороком развития ануса. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.

Атрезия ануса — это редкий врожденный порок развития, который встречается один раз на девять тысяч детей. Заболевание связано с нарушением внутриутробного развития.

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«У ребенка опорожнение кишечника было адекватным, поэтому оперативное лечение запланировали на двухмесячный возраст пациента. При таком подходе существенно снижается риск возможных послеоперационных осложнений», — рассказал детский хирург Никита Щербенев.

Операцию выполнили в один этап. Сейчас девочка выписана домой под наблюдение врачей.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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