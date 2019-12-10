Главному редактору «Московского комсомольца» вручили орден за заслуги перед Подмосковьем

Павла Гусева, главреда и владельца газеты «Московский комсомолец», наградили орденом «За заслуги перед Московской областью» I степени. Церемония прошла в редакции издания.

Дату вручения ордена вручили неслучайно: 10 декабря весь мир празднует День прав человека.

«Сегодня день такой особенный — Международный день прав человека, и мы договорились встретиться здесь, в редакции, для того, чтобы сказать друг другу слова о партнерстве, которые подтверждены реальными делами», — отметил губернатор Андрей Воробьев на церемонии вручения награды.

Источник фото: телеканал «360»

Основали газету «Московский комсомолец» сто лет назад — в 1919 году. С тех пор издание пережило разные времена. Однако столица и Подмосковье всегда оставались особыми территориями для «МК».

«Хочу поблагодарить вас за партнерство, за интерес, за участие в Московской области. Для нас это важно. Понятно, что вся наша жизнь наполнена различными проблемами, вызовами, но наша задача — их решать», — обратился Андрей Воробьев к Павлу Гусеву.

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Павел Николаевич Гусев — советский и российский журналист. Окончил Московский геологоразведочный институт имени Орджоникидзе и Литературный институт имени Горького. С 1983 года является бессменным главным редактором газеты «Московский комсомолец». В 2018-м получил почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».