  • Главному редактору «Московского комсомольца» вручили орден за заслуги перед Подмосковьем

    10 декабря 2019, 12:40

    Владислав Гурджи, Евгения Остапенко

    Павла Гусева, главреда и владельца газеты «Московский комсомолец», наградили орденом «За заслуги перед Московской областью» I степени. Церемония прошла в редакции издания.
    Главному редактору «Московского комсомольца» вручили орден за заслуги перед Подмосковьем

    Дату вручения ордена вручили неслучайно: 10 декабря весь мир празднует День прав человека.

    «Сегодня день такой особенный — Международный день прав человека, и мы договорились встретиться здесь, в редакции, для того, чтобы сказать друг другу слова о партнерстве, которые подтверждены реальными делами», — отметил губернатор Андрей Воробьев на церемонии вручения награды.

    Главному редактору «Московского комсомольца» вручили орден за заслуги перед Подмосковьем | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Основали газету «Московский комсомолец» сто лет назад — в 1919 году. С тех пор издание пережило разные времена. Однако столица и Подмосковье всегда оставались особыми территориями для «МК».

    «Хочу поблагодарить вас за партнерство, за интерес, за участие в Московской области. Для нас это важно. Понятно, что вся наша жизнь наполнена различными проблемами, вызовами, но наша задача — их решать», — обратился Андрей Воробьев к Павлу Гусеву.

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    Павел Николаевич Гусев — советский и российский журналист. Окончил Московский геологоразведочный институт имени Орджоникидзе и Литературный институт имени Горького. С 1983 года является бессменным главным редактором газеты «Московский комсомолец». В 2018-м получил почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».