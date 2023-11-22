Подмосковье 22 ноября 2023, 19:00 Мюзикл «Красавица и Чудовище» состоится в Воскресенске 26 ноября Unsplash

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Жителей Подмосковья приглашают на мюзикл «Красавица и Чудовище» 26 ноября. Постановку покажут во Дворце культуры «Химик».

В спектакле задействованы профессиональные актеры ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Зрителей ждут танцы, песни, удивительные перевоплощения и многое другое.

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Начало — в 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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