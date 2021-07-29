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    29 июля 2021, 00:30

    Вдохновение в музеях Подмосковья. Франдетти рассказал, как пришла идея мюзикла «Евгений Онегин»

    Нина Петлинова, Нэлли Ефимкина

    Подмосковные музеи становятся источником вдохновения и помогают людям творить. Режиссер, обладатель трех премий «Золотая маска» Алексей Франдетти не стал исключением — на создание мюзикла «Евгений Онегин» его подтолкнуло посещение музея Пушкина в Больших Вяземах.

    Об этом режиссер рассказал в интервью «360». Он уточнил, что работает над мюзиклом «Евгений Онегин», который будут ставить в Театре на Таганке. Идея музыкального спектакля родилась благодаря посещению Пушкинского музея в Больших Вяземах.

    «Именно в этом парке, в этом дворце вдруг пришла мысль: хочу Пушкина и мюзикл, как бы это сделать. И вдруг вечером новостная лента мне подбрасывает название: „Мюзикл ‚Онегин‘ прошел в Канаде“. Я начал гуглить, что это такое», — рассказал он.

    Самое главное во всем, что мы делаем, — любовь и удовольствие от того, что ты делаешь. Тогда оно возвращается

    Алексей Франдетти.

    После премьеры «Евгения Онегина» в Театре на Таганке режиссер собирается провести концертный вариант постановки в музее Пушкина, чтобы отдать дань Большим Вяземам. Планируется, что мероприятие для жителей пройдет следующим летом.

    Как и другие спектакли режиссера, «Евгений Онегин» поразит зрителей необычными декорациями.

    «Художник Анастасия Пугашкина придумала очень образную и высокотехнологичную декорацию, и в очередной раз Ирина Апексимова (директор Театра на Таганке — прим. ред.) сказала: „Ну, Франдетти, ну давай!“ Будем смотреть, что у нас получится», — заключил он.