Вдохновение в музеях Подмосковья. Франдетти рассказал, как пришла идея мюзикла «Евгений Онегин»

Подмосковные музеи становятся источником вдохновения и помогают людям творить. Режиссер, обладатель трех премий «Золотая маска» Алексей Франдетти не стал исключением — на создание мюзикла «Евгений Онегин» его подтолкнуло посещение музея Пушкина в Больших Вяземах.

Об этом режиссер рассказал в интервью «360». Он уточнил, что работает над мюзиклом «Евгений Онегин», который будут ставить в Театре на Таганке. Идея музыкального спектакля родилась благодаря посещению Пушкинского музея в Больших Вяземах.

«Именно в этом парке, в этом дворце вдруг пришла мысль: хочу Пушкина и мюзикл, как бы это сделать. И вдруг вечером новостная лента мне подбрасывает название: „Мюзикл ‚Онегин‘ прошел в Канаде“. Я начал гуглить, что это такое», — рассказал он.

Самое главное во всем, что мы делаем, — любовь и удовольствие от того, что ты делаешь. Тогда оно возвращается Алексей Франдетти.

После премьеры «Евгения Онегина» в Театре на Таганке режиссер собирается провести концертный вариант постановки в музее Пушкина, чтобы отдать дань Большим Вяземам. Планируется, что мероприятие для жителей пройдет следующим летом.

Как и другие спектакли режиссера, «Евгений Онегин» поразит зрителей необычными декорациями.

«Художник Анастасия Пугашкина придумала очень образную и высокотехнологичную декорацию, и в очередной раз Ирина Апексимова (директор Театра на Таганке — прим. ред.) сказала: „Ну, Франдетти, ну давай!“ Будем смотреть, что у нас получится», — заключил он.