Подмосковье 21 марта 2023, 02:28 Мясокомбинат в Клину увеличит объемы производства до 46 тысяч тонн в год Данила Кирьянов

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Мясокомбинат в Клину модернизируют за три года и вложат в производство более двух миллиардов рублей. За счет этого один из крупнейших производителей мясных продуктов, полуфабрикатов и мясных деликатесов в Московской области увеличит объемы на 30% — до 46 тысяч тонн в год.

Расширением и обновлением производства занимается группа «Продо». В рамках первого этапа проекта в городе построят склад для готовой продукции и увеличат мощности по производству нарезки. Работы планируют завершить осенью этого года.

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«Мясокомбинат активно расширяет географию продаж. В этом году он внесен в федеральный реестр экспортеров как поставщик в Казахстан, Армению, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты», — сообщила директор предприятия Светлана Рыжова.

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В прошлом году «Мясокомбинат Клинский» стал лидером по продажам сосисок на рынке Москвы и Московской области. При этом объем продаж нарезанных колбас и мясных деликатесов ежегодно увеличивается от 40 до 80%. Сейчас предприятие производит более 31 тысячи тонн колбасной продукции и полуфабрикатов в год.

Мясокомбинат сертифицирован по международным стандартам системы менеджмента безопасности пищевых производств ISO 22000.

Продукты торговой марки «Клинский» можно купить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тверской, Ленинградской, Калининградской, Омской и других областях страны, а также в Крыму, Хабаровском и Краснодарском крае.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посчитал, что местные предприниматели должны чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов. Он заявил, что властям региона следует в каждом случае искать индивидуальный подход.

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