Подмосковье 26 мая 2023, 11:46 Мясо на рынках Подмосковья прошло ветеринарно-санитарный контроль Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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На рынках Подмосковья продаются десятки видов мясной продукции в 22 округах. Она регулярно проходит ветеринарно-санитарный контроль. Специалисты проверяют документы, а также берут пробы продукции для исследований.

«Московская область занимает сегодня первое место в России по количеству розничных рынков. Приобрести маринованное мясо для шашлыка различных видов можно на 40 подмосковных рынках», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На рынках можно приобрести на только традиционные курицу, свинину и говядину, но и телятину, семгу, форель, лосось и многое другое.

Отмечается, что минимальная цена шашлыка начинается от 250 рублей за килограмм курицы. Кроме того, в регионе работает 50 точек халяльной продукции, которую производят по международным стандартам. Для удобства покупателей рынки региона можно найти на онлайн карте геопортала Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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