Подмосковье 07 июля 2023, 16:44 Мясной фестиваль пройдет на сыроварне Олега Сироты в Истре 8 и 9 июля Источник фото: Истринская сыроварня Олега Сироты

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В эти выходные на сыроварне Олега Сироты в Истре пройдет мясной фестиваль. Гости смогут попробовать фермерскую продукцию десятков производителей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Это возможность приобрести товары, которые сложно найти в больших сетевых магазинах, напрямую от производителя», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На фестивале будет представлен широкий выбор не только мясной, но и молочной продукции, включая творог и сыры. Кроме того, на ярмарке будут представлены авторские изделия от местных мастеров. Организаторы подготовили и развлекательную программу: мастер-классы по росписи пряников и глиняных изделий.

Мероприятие пройдет 8 и 9 июля с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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