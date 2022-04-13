Мягкую кровлю более 400 домов отремонтируют в Подмосковье в этом году

Масштабные работы по ремонту крыш начались в Московской области. В регионе в этом году предстоит привести в порядок 420 мягких кровель и отремонтировать 415 «мокрых» видов фасада.

В этом году большинство работ запланированы в городских округах Богородский, Балашиха, Подольск, Одинцовский, Раменский, Можайский, Пушкинский и Серпухов, рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Контролировать проведение капитального ремонта может любой желающий с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Для этого нужно зайти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением.

Кроме того, жители могут обращаться с вопросами напрямую к руководителям Центра управления проектов фонда. Телефоны ответственных руководителей ЦУП есть на сайте фонда. Также ход работ контролируют эксперты управления технического надзора капитального ремонта.

«Все кровельные и фасадные работы проводятся в строгом соблюдении мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон», — сообщил гендиректор фонда Валерий Николов.

Он обратил внимание. что сотрудники при работах на высоте всегда используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж.

После завершения капитального ремонта на все выполненные работы действует гарантийный срок. В течение пяти лет подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ.

Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты, потребуется составить акт и обратиться к подрядной организации или фонд для их устранения. Все дефекты, подрядчик обязан устранить бесплатно и в разумные сроки.

«Однако гарантийный период не отменяет обязанность эксплуатирующей организации надлежащим образом обслуживать все элементы дома», — подчеркнули в пресс-службе фонда.