Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Рождественское богослужение

В Успенском соборе Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий по традиции совершает Рождественские богослужения.

Праздничная служба сопровождалась песнопениями женского хора обители.

«Возлюбленные, шлю всем вам сердечное поздравление с мироспасительным праздником Рождества Христова и молитвенные благопожелания счастья, здравия и во всем благого поспешения в Новом году и во все дни жизни вашей! Благословение и милости Богомладенца Иисуса да пребудут со всеми вами!», — говорится в Рождественском послании митрополита Ювеналия.

В Подмосковье свыше 1,5 тысяч храмов проводят в ночь с 6 на 7 января Рождественские богослужения. Все прихожане должны соблюдать меры санитарной предосторожности: находиться в масках и сохранять социальную дистанцию. Также средства защиты нужно использовать при личном общении со священником, в том числе во время исповеди.

Мира и любви пожелал губернатор Московской области Андрей Воробьев жителя региона в своем поздравлении с Рождеством. На своей странице в Instagram он опубликовал видео с праздничного богослужения в в Успенском соборе Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря.

Рождество — один из главных христианских праздников. Православные верующие отметят его в ночь на 7 января. Накануне, 6 января, православные верующие отмечают сочельник. Утренние службы в сочельник проходят в особой обстановке в ожидании праздника Рождества Христова. «360» побывал на литургии в Никольском соборе Красногорска. Как и во всех храмах России, богослужение здесь состоялось с соблюдением всех санитарных правил.