Митрополит Ювеналий проведет литургию в честь Рождества в Коломне

Божественную литургию в честь Рождества Христова проведет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в Коломне 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В сообщении уточняется, что, по случаю одного из главных православных праздников, 8 января в Коломну приедет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он возглавит Божественную литургию в Тихвинском храме на Соборной площади. Литургия начнется в 9 утра.

Митрополит также поздравит детей на рождественской елке во Дворце культуры «Тепловозостроитель».

Накануне Рождества в Коломне подготовили большую программу. Праздник отметят по старинным купеческим обычаям. В городе пройдет колядочное шествие, организуют ярмарку и устроят гадания. А вечером гости увидят лазерное 3D-шоу. Мероприятие начнется в 16:00 у елки на Соборной площади.