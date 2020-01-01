Митрополит Ювеналий отметил 60-летие со дня вступления в чин иеромонаха

Митрополит Ювеналий сегодня отмечает 60 лет со дня вступления в чин иеромонаха. 1 января 1960 года он получил право проводить священные таинства. А спустя 17 лет стал митрополитом Крутицким и Коломенским.

Совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым он основал Фонд по восстановлению порушенных святынь. Пожертвование на реставрацию храма может сделать любой. За годы работы фонда восстановили сотни соборов и церквей — например, Казанский храм в Кашире и Никольский собор в Можайске.

При участии Ювеналия организовали приходскую работу в разных направлениях, а епархия начала сотрудничать с Министерством образования Подмосковья. Ювеналий — старший митрополит в стране и единственный священнослужитель, который может носить две панагии — нагрудные иконы с изображением Богоматери. Сегодня митрополит провел первое в этом году богослужение. Литургия прошла в Новодевичьем монастыре. Ювеналий принял поздравления от монахинь и священнослужителей.

«Я возношу горячее благодарение Господу, что он сподобляет меня предстоять престолу его, и совершать службы, и управлять нашей возлюбленной Московской епархией. Я очень рад, что мы сегодня в тишине обители, в то время, когда мир находится в постоянном праздновании Нового года, предпочли совершить молитву Господу», — сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Слова благодарности митрополиту передал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В честь праздника Ювеналию вручили икону Николая Чудотворца.