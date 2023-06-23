23 июня 2023, 16:09
Митинг вблизи мемориала воину-освободителю прошел в Солнечногорске в День памяти и скорби
Митинг около памятника «Воину-Освободителю» прошел в Солнечногорске в День памяти и скорби. Участники возложили цветы и почтили память героев Великой Отечественной войны.
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с ветераном Иваном Федоровичем Походаевым, депутатами, юнармейцами и жителями возложил цветы к мемориалу.
«В этот день мы вспоминаем всех защитников, кто освобождал нашу Родину от захватчиков. Мы помним, какой ценой завоевано мирное небо над нашими головами и эту память передадим нашим детям», — сказал Константин Михальков.
Солнечногорск носит гордое звание «Город воинской доблести». В районе деревни Баранцево проходил последний оборонительный рубеж в годы Великой Отечественной войны. Там же началось судьбоносное контрнаступление советских войск.
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