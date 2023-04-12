Подмосковье 12 апреля 2023, 09:51 Митинг в память об узниках концлагерей прошел в Лобне

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Митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошел в Лобне. Участники собрались около памятного знака, созданного по эскизам жителей округа.

В годы Второй мировой войны более 18 миллионов человек находились в концлагерях и тюрьмах, более 11 миллионов погибли от изнурительной работы, голода и пыток. По статистике, каждый пятый был ребенком.

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«Сегодня мы вместе с жителями почтили память жертв концлагерей. Отдали дань уважения всем тем, кто выстоял, кто не был сломлен. Наша задача — окружить их заботой и вниманием. Очень важно отстоять историческую правду, сохранить память о подвигах и достоинстве узников концлагерей», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Сейчас в Лобне живут 52 бывших узника фашистских концлагерей.

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