Подмосковье 23 февраля 2023, 16:51 Митинг в память о защитниках Отечества прошел в Воскресенске

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В День защитника Отечества жители Воскресенска почтили память героев у местного мемориала. Депутаты, ветераны боевых действий, воспитанники военно-патриотических клубов и активисты общественных организаций возложили цветы к Вечному огню.

«Молодое поколение, безусловно, должно ценить подвиги героев, которые участвовали в военных действиях», — заявила участница мероприятия, юнармеец и ученица гимназии № 1 Екатерина Липкина.

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Во время Великой Отечественной войны на фронт отправились порядка 30 тысяч воскресенцев. Каждый третий не вернулся с полей сражений. Их имена высекли на мемориальных плитах.

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«Мы помним наших героев, мы чтим их, их подвиг бессмертен. Мы держим равнение на наших великих предков», — сообщил врио главы Воскресенска Алексей Малкин.

Офицер Вооруженных сил России Василий Дацюк вспоминил своих сослуживцев, но поздравления адресовал тем, кто находится сейчас на передовой.

«Хочется поздравить всех защитников Отечества нашего Воскресенского округа, тех, кто воевал, кто находится в запасе. И в первую очередь, пожелать счастья, удачи, благополучия нашим землякам, которые участвуют в выполнении специальной операции на Украине», — заявил Василий Дацюк.

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