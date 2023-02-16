Подмосковье 16 февраля 2023, 16:22 Митинг в память о воинах-интернационалистах прошел в Ногинске

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Траурный митинг провели в Ногинске в День памяти воинов-интернационалистов. После состоялось традиционное шествие. Участники с зажженными факелами проследовали от площади Победы к памятнику воинам-интернационалистам у центра образования № 21.

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Кадеты зажгли 47 факелов — ровно столько жителей Богородского округа не вернулись домой из Афганистана, Чечни, Сирии, Беслана, а теперь и из зоны СВО. Участие в шествии также принимали ветераны, родственники погибших воинов, военные, волонтеры, юнармейцы и жители округа.

«Здесь 47 факелов, 47 подвигов, 47 жизней, отданных за Родину. Сегодня они с нами в строю. <…> Память, передаваемая из поколения в поколение, священна», — отметил первый заместитель главы администрации Богородского городского округа Алексей Щаулин.

После минуты молчания участники митинга возложили цветы к мемориалу Славы, Вечному огню и к памятнику воинам-интернационалистам. В память о погибших звучали ружейные залпы и салют.

Вскоре в округе увековечат и имена героев, погибших в зоне СВО. Среди тех, чье имя появится на мемориале, лейтенант Иван Кудрявцев. Ему был всего 21 год, когда после выпуска из Московского военного командного училища он отправился в зону СВО.

Его взводу была поставлена задача оборонять опорный пункт. Под непрекращающимся огнем Иван не покинул позиции, он лично выносил раненых в зону эвакуации. Но одна из мин разорвалась рядом. Он погиб в зоне СВО 6 ноября 2022 года.

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