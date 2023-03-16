Подмосковье 16 марта 2023, 17:10 Митинг в память о погибших участниках СВО прошел в Солнечногорске

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Митинг в память о погибших участниках СВО прошел в Солнечногорске. Мероприятие решили провести 16 марта, в этот день год назад в спецоперации погиб первый солнечногорец. На сегодняшний день из зоны СВО домой не вернулось около 20 жителей округа.

Первым погибшим стал 22-летний Эмиль Гурбанов, служивший в танковых войсках. Он учился в лицее № 7 и в местном колледже. В зону СВО он отправился по личному желанию.

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«Город Растянец, 16 марта. Больше ничего не знаем. Он контрактник <…>. Он хотел дальше продолжать службу до пенсии, у него были большие планы», — рассказала мать погибшего участника СВО Вероника Шувалова.

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Сын Анны Рудневой тоже отправился на спецоперацию добровольцем. Ушел в июле, а в середине декабря женщина получила похоронку. На митинг она пришла отдать почести ему и другим героям.

Имена каждого из погибших было решено увековечить в истории Солнечногорска. Организация «Боевое братство» уже готовит для этого все необходимое.

«Наша задача — увековечить эти имена. Также мы это сделаем в музее — фотографии, личные вещи, автобиография. Думаю, что не позже середины лета мы здесь сделаем стелу», — сказал руководитель Солнечногорского отделения «Боевое братство» Андрей Воробьев.

Семьи участников СВО тоже не забудут. Активисты округа находятся с ними на связи и заботится о родственниках погибших героев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификат на трехкомнатную квартиру семье добровольца СВО из Подольска. После ранения мужчина прошел лечение в госпитале и вернулся домой, где его ждали жена и двое сыновей. Вскоре он вновь отправится на службу.

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