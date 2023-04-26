Подмосковье 26 апреля 2023, 13:37 Митинг в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Солнечногорске

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Митинг в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошел в Солнечногорске. Присутствующие возложили цветы и венки к памятному знаку.

Участие в митинге приняли заместитель главы администрации Солнечногорска Мария Водяницкая, депутаты, председатель правления местного отделения общественной организации «Союз — Чернобыль», сами ликвидаторы и члены их семей.

В устранении последствий чернобыльской катастрофы участвовали свыше 300 жителей Солнечногорска, а сегодня в округе проживает около 80 участников тех событий.

«Как показала история, эта катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики. <…> Ежегодно в этот день мы собираемся, чтобы почтить память тех, кто самоотверженно боролся с последствиями аварии», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел 26 апреля 1986 года. В результате этой катастрофы пострадало три миллиона человек.

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