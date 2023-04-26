Подмосковье 26 апреля 2023, 16:47 Митинг в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Лобне

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Митинг в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Лобне. Участие в митинге приняли ветераны, школьники, депутаты, члены общественных организаций и сотрудники администрации. Они возложили цветы к памятнику, открытому к 30-летию катастрофы.

«Прошло уже 37 лет, а Чернобыль остается символом большого человеческого горя. Вместе с тем — символом мужества и самоотверженности нашего народа. Тысячи людей были направлены на помощь и ликвидацию последствий этой катастрофы. Среди них есть и наши земляки. Это люди чести, низкий вам поклон», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Более сотни сотрудников лобненского треста «Центроэнергомонтаж» отправились на помощь коллегам на следующий день после аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня из них в живых осталось 32 человека.

Сквер, названный в честь ликвидаторов чернобыльской катастрофы, в этом году благоустроят. Там появится небольшая зона отдыха со скамейками и качелями, новым освещением и озеленением. Обновят и мемориальную зону.

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