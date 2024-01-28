Подмосковье 28 января 2024, 19:13 Митинг в годовщину снятия блокады Ленинграда прошел в Воскресенске Unsplash

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К мемориалу «Вечный огонь» пришли блокадники и представители администрации. Почетных гостей митинга наградили от имени правительства Санкт-Петербурга.

Знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады» наградили Нину Ивановну Пыркову. Она одна из авторов книги «Наша вечная память и боль», посвященной блокадному городу и его жителям, которые позже переехали в Воскресенск.

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«Почти 900 дней наша северная столица была в осаде, и целый год проводилась операция по освобождению этого города, по вывозу людей. Хочется сказать огромное спасибо тем людям, кто это вынес — нашим ветеранам, которые здесь присутствуют», — сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Подвиг советских солдат и тружеников тыла не сотрется под натиском времени, пока о них помнят.

Блокада Ленинграда началась восьмого сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, пока город не был окончательно освобожден 27 января 1944 года.

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