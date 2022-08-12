Митинг в честь Дня воздушно-космических сил провели в Ногинске

На Площади Победы в Ногинске прошел митинг в честь Дня воздушно-космических сил. На празднике звучали патриотические песни и традиционно прошло построение около Вечного огня.

«В Ногинском аэроклубе было воспитано несколько тысяч летчиков, множество из которых стали в последствии героями Советского Союза. А Александр Иванович Колдунов стал дважды героем Советского Союза и в последствии главным маршалом авиации, возглавлявшим ПВО страны», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Каждый год в августе к Вечному огню приходит майор военно-транспортной авиации в отставке Вячеслав Кулик. Здесь он с сослуживцами вспоминает ответственные операции по защите отечества. Вячеслав Кулик посвятил службе в военных воздушных силах 27 лет. Он начинал лейтенантом и окончил карьеру в звании майора. Теперь выступает в роли председателя совета ветеранов воинской части 93-810 Ногинска.

«Сирию вспомните. Только у верховного главнокомандующего была поставлена задача оказать помощь, буквально на следующий день там уже были наши вооруженные силы и выполняли задачу. Без военной транспортной авиации эту задачу было выполнить невозможно», — отметил майор военно-транспортной авиации в отставке Вячеслав Кулик.

После создания военно-космических сил в 2015 году, в их состав вошли и военно-воздушные силы. Так для защитников небес праздник стал единым.

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