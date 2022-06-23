Митинг в честь Дня памяти и скорби прошел в Электростали

В Электростали в День памяти и скорби прошел митинг. В годы Великой Отечественной из округа защищать Родину ушли 11,5 тысячи человек, не вернулся каждый третий.

Источник фото: телеканал «360»

У мемориала была объявлена минута молчания.

В семье жителя Электростали Игоря Комолова воевали оба деда. Яков Сафронов погиб в ноябре 41-го при контрнаступлении под Москвой. Михаил Федорович был танкистом, не вернулся из боя под Курском.

«Буквально в 2020 мы были участниками автопробега „Дорогами мужества“ — и мы проехали по маршруту Тула-Орел-Курск-Белгород, и конечной точкой маршрута была Прохоровка, то есть я был практически на поле, где погиб мой дед. Это было 12.07.2020, то есть я почтил память его на месте гибели», — поделился житель г. о. Электросталь Игорь Комолов.

Источник фото: телеканал «360»

Вторым фронтом в годы ВОВ стал тыл. И свой главный подвиг жители Электростали совершали на рабочих местах — в цехах предприятий. В годы войны здесь делали снаряды, бомбы, гильзы для минометов «Катюш».

«Предприятия города круглосуточно изготавливали боеснаряды. С 1941 по 1945 240 миллионов боеснарядов было направлено на фронт», — рассказала глава г. о. Электросталь Инна Волкова.