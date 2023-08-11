Подмосковье 11 августа 2023, 16:51 Митинг ко Дню Воздушно-космических сил прошел на площади Победы в Ногинске Телеканал «360»

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Митинг прошел на площади Победы в Ногинске ко Дню Воздушно-космических сил. Жители возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев.

Юнармейцы и кадеты Богородского округа приняли участие в экскурсии, организованной ко Дню Воздушно-космических сил. Они побывали около дома, где жил ветеран войны, летчик дальней авиации Виктор Каныгин. Затем посетили школу № 12 имени героя Советского Союза Маликова, где установлен памятник курсантам Ногинского аэроклуба. Ребятам рассказали о местных героях воздушной авиации в школьном музее.

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«В Ногинске есть и аэроклуб, и аэродромы вокруг города, которые раньше обеспечивали боевые действия, и военные части», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Летчик-космонавт и Герой России Максим Сураев встретился с ребятами и рассказал им о своих достижениях.

«Когда я был маленьким — ходил в авиамодельный кружок. Всегда мечтал где-то полетать, с парашютом прыгнуть. Все это пришло позже, но сомнений у меня никогда не было. Со школы знал, что только в военные летчики», — поделился летчик.

Праздник завершился парадом на площади Победы. Участие в нем приняли работники МЧС, а также военные моряки и летчики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

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