Подмосковье 05 декабря 2023, 15:08 Митинг ко Дню воинской славы прошел на площади Победы в Ногинске Телеканал «360»

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Митинг, посвященный 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, прошел на площади Победы в Ногинске. Участники памятной акции возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Контрнаступление советских войск под Москвой стало переломным моментом в Великой Отечественной войне. Тогда около 1200 жителей Ногинского района вошли в состав Дивизии народных ополченцев. Они героически погибли в битве под Москвой 5 декабря.

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«Это величайшая битва, она положила начало всей победе. И это событие восприняли все, как подтверждение тому, что наша страна обязательно победит», — отметил председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

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Представители администрации, ветеранская организация «Боевое братство», кадеты, юнармейцы, школьники возложили цветы на мемориале «Вечный огонь». Памятные акции прошли по всему Богородскому округу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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