Подмосковье 02 августа 2023, 10:30 Митинг ко Дню ВМФ прошел вблизи памятника адмиралу Горшкову в Коломне Телеканал «360»

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Митинг ко Дню Военно-морского флота прошел в сквере имени адмирала Сергея Горшкова в Коломне. Солдаты Коломенского гарнизона возложили цветы к памятнику военачальника.

Под командованием Сергея Горшкова создан подводный ядерный ракетный флот, появились корабли и суда новых типов. Большое развитие получила военно-морская авиация. Адмирал 30 лет руководил Военно-морским флотом Советского Союза.

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«В Великой Отечественной войне он 22 июня первым открыл огонь по фашистским самолетам, которые летели на Севастополь. Он был командиром бригады крейсеров, затем командовал Азовской, Днепровской флотилией. Ему даже пришлось полгода воевать в Новороссийске в качестве командующего армией», — рассказал контр-адмирал Вячеслав Юрченко.

Участие в митинге принял Владимир Маркин. На службу в армию его призвали в 1981 году. На корабле «Коломенский комсомолец» ему отвели должность рулевого сигнальщика. За хорошую службу Владимиру вручили именные часы от главнокомандующего Военно-морским флотом Сергея Горшкова на торжественной церемонии в Георгиевском зале Кремля.

Тральщик «Коломенский комсомолец» переименовали «Коломну» в 1998 году. На этом корабле прошли срочную военную службу почти 150 молодых людей из округа.

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