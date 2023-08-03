Подмосковье 03 августа 2023, 09:59 Митинг ко Дню ВДВ прошел вблизи памятника воинам-интернационалистам в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

День Воздушно-десантных войск отпраздновали в Воскресенске. Торжественный митинг прошел вблизи памятника воинам-интернационалистам.

Ежегодно десантники России отмечают профессиональный праздник 2 августа. Сегодня голубые береты выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Реклама

«Это те войска, которые первыми шли в прорыв, которые громили тылы наших врагов, которые участвовали во всех горячих точках и продолжают участвовать. Это те, кого боятся все наши западные оппоненты», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Сергея Сирачова на митинге наградили медалью межрегиональной организации Союза десантников за образцовое выполнение воинского долга и организацию доставки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. После голубые береты отдали дать уважения бойцам и почтили память погибших товарищей минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих региона с Днем Воздушно-десантных войск.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».