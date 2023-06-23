Подмосковье 23 июня 2023, 09:44 Митинг ко Дню памяти и скорби прошел у «Вечного огня» в Воскресенске

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Митинг ко Дню памяти и скорби прошел на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Воскресенске. Глава округа и сотрудники администрации, школьники и воспитанники патриотических организаций, депутаты и жители почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня у нас есть повод не только оглянуться назад, отдать дань подвигам наших предков, но и посмотреть вперед. Что там ожидает, дать оценку событиям, которые происходят сегодня с участием наших внуков и правнуков при выполнении специальной военной операции», — отметил председатель совета ветеранов городского округа Воскресенск Василий Дацюк.

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В годы Великой Отечественной войны 30 тысяч воскресенцев ушли на фронт, из них 10 тысяч больше никогда не вернулись домой. Они защищали Москву, освобождали Белоруссию, сражались на Курской дуге. Фамилии всех героев хранит мемориальный комплекс «Вечный огонь».

«В этой битве плечом к плечу бились и россияне, и белорусы, и украинцы, и весь наш многонациональный народ. Мы должны быть едины, целы, помнить историю. Помнить то, что мы народ-победитель», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.

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