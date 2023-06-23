Подмосковье 23 июня 2023, 14:57 Митинг ко Дню памяти и скорби прошел на аллее имени Боханова в Мытищах

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Митинг ко Дню памяти и скорби прошел в поселке Пироговский в городском округе Мытищи. Участники возложили цветы к обелиску «Воину-освободителю» на аллее имени Боханова.

На митинг пришли представители администрации, жители и гости округа, ветераны и юнармейцы.

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«Сегодня, как тогда, мы должны сплотиться. Потому что победа делается не только на поле боя. Победа делается и в тылу, когда мы с вами вместе поддерживаем наших бойцов и самое главное — верим в победу», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Для собравшихся со сцены звучали стихи и песни о войне.

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