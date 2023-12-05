Подмосковье 05 декабря 2023, 11:36 Митинг ко Дню Неизвестного Солдата прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Память воинов Великой Отечественной войны в Солнечногорске почтили митингом, возложением цветов и минутой молчания. Акция ко Дню Неизвестного Солдата прошла вблизи монумента «Скорбящая мать».

Участие в памятном мероприятии приняли заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, молодогвардейцы, активисты и сторонники местного отделения партии «Единая Россия».

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«День Неизвестного Солдата призван увековечить память, доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными», — сказал Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Ежегодно 3 декабря вспоминают тех, кто погиб в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Памятная дата учреждена в 2014 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье максимально вовлечено в помощь семьям участников СВО.

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