Подмосковье 14 февраля 2024, 17:06 Митинг к годовщине вывода войск из Афганистана прошел в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Память воинов-интернационалистов почтили в Балашихе. Торжественный митинг прошел вблизи мемориала на Леоновском шоссе накануне 35-й годовщины вывода войск из Афганистана.

Возле стелы воинам-афганцам собрались жители и юнармейцы, ветераны и представители организации «Боевое братство», а также глава городского округа Балашиха Сергей Юров, депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов и председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов.

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«Во все времена наши воины доблестно защищают отечество как на его территории, так и далеко за его пределами. Сегодня в рамках специальной военной операции наша с вами задача здесь в тылу — делать все для того, чтобы ребята там выполняли свой воинский долг, защищали нашу с вами свободу, независимость, помогали мирным людям Донбасса», — сказал Сергей Юров.

День памяти воинов-интернационалистов отмечают в России 15 февраля. Именно в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.

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