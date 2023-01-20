Подмосковье 20 января 2023, 13:55 Митинг к годовщине освобождения села Болычево от фашистских захватчиков прошел под Волоколамском

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Жители села Болычево под Волоколамском собрались на митинге в честь 81-летней годовщины освобождения округа от немецко-фашистских захватчиков. Каждый год 19 января они чтут память погибших за свободу Родины.

Наступление врага на Волоколамск началось 16 октября 1941 года. Фашисты собирались «завтракать в Волоколамске, а ужинать в Москве». На следующий день немецкая армия смогла захватить село Болычево и деревню Федосьино, но вскоре советская сторона нанесла ответный удар. Советские солдаты полностью освободили населенные пункты от оккупантов.

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Митинг посетил замглавы администрации Волоколамска Иван Абрамов. Он возложил цветы в память погибших воинов. Венки оставили десятки местных жителей и учеников сельской школы.

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