Подмосковье 22 января 2024, 15:23 Митинг к 100-летию первого в мире памятника Ленину прошел в Ногинске Телеканал «360»

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Первый в мире памятник Владимиру Ленину открыли в Богородске 22 января 1924 года. Спустя 100 лет около него прошел торжественный митинг.

Жители Богородского городского округа отдали дань уважения вождю мирового пролетариата и возложили цветы к памятнику.

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«Конечно, молодежь черпает примеры. Что-то можно взять из того времени и развивать. Цель у нас одна — процветание нашей страны», — сказал депутат Московской областной Думы Марк Черемисов.

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Первый памятник Ленину создан из железобетона скульптором-самоучкой Федором Петровичем Кузнецовым. Он никогда не видел Ленина живьем. Создавать образ вождя приходилось по редким фотографиям и описаниям людей. Работа над памятником началась еще при жизни вождя, а открыли его на следующий день после смерти Ленина.

«К памятнику Ильича приезжают со всех уголков страны. Потом рассказывают детям, внукам, правнукам о нашей великой истории», — отметил председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

После торжественного возложения цветов в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово» состоялся памятный концерт к 100-летию со дня смерти Владимира Ленина.

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