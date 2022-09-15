Экскурсии по мистическому замку проведут в Балашихе | 360°

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Экскурсии по мистическому замку проведут в Балашихе

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Мистическому замок построили в Балашихе для гостей и арендаторов. Многоэтажное здание, похожее на дом с привидениями, хранит немало тайн и загадок. Пройтись по винтовой лестнице и впечатлиться готическими декорациями сможет любой желающий.

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Экскурсовод Андрей рассказал, что хозяин замка — архитектор. Он сам придумал дизайн и воплотил его в жизнь. В строительстве использовались камни, привезенные из разных стран. Внутри — комнаты, декорированные в стиле стимпанк. Повсюду шестеренки и механизмы — на перилах, стенах и даже потолке. Рассмотреть все здание в деталях можно с крыши.

«В каждом человеке есть фантазии, просто не все их реализуют, мне кажется», — подчеркнул хозяин Александр.

Замок не только место для любопытных любителей готики. Здесь живут люди, арендаторы. Александр тоже иногда ночует здесь.

В доме можно найти массу интересных деталей, среди которых каждый гость найдет что-то интересное. Среди них — карта мира на потолке и ручная курица на закрытом балконе.

В мистическом замке проводятся экскурсии, и прогуляться по крутой винтовой лестнице — можно, если осторожно.

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